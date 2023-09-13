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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تدهور حالته الصحية.. تعرف علي التفاصيل الكاملة لمرض الفنان أشرف مصيلحي

اورام المخ .. خطر
اورام المخ .. خطر يهدد الحياة

أكدت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي ان حالة زوجها الصحية متدهورة، وانه ليس في وعيه الكامل ولا في غيبوبة كاملة  وهو ينام ويفتح عينيه ولكن لا يتكلم مع احد  ولا يتحرك ولا ياكل ولا يشرب.

وقالت: احنا بقالنا كده 3 سنين، ونوع سرطان المخ اللي عنده من النوع الشرس مفيش ليه علاج.

وأضافت أن زوجها يعاني من نوع نادر من الأمراض السرطانية التي لا يمكن السيطرة عليها، وتنتشر سريعاً في جميع أنحاء الجسم، وبعدما تدهورت حالته الصحية أصبح غير قادر على الحركة ولا تناول الطعام ولا الشراب، وفقد الوعي .

وذكرت  أن هناك فريق طبي كامل من أطباء وممرضين، دائمي التواجد مع زوجها للعناية بحالته الصحية، والحد من تدهورها، وانها عاملة عناية مركزة في البيت وعنده الدكاترة والممرضين بتوعه موجودين معاه على طول، ومقيمين معاه في البيت.

وأكد الدكتور اسامه سعيد عبد الغنى
استشارى جراحة الاورام فى تصريحات  خاصة لصدى البلد أن سرطان المخ  او الورم في المخ يمكن أن يحدث تغييرات جوهرية في خلايا المخ وهو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه ، ويمكن أن تحدث في أنسجة الدماغ، او بالقرب من أنسجة الدماغ ،وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ ، ويمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ.

واضاف الدكتور أسامه انه لا يوجد سبب قاطع أو محدد في الإصابة بــ ورم الدماغ ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بـ ورم المخ وهي كالأتي:

⁃ التعرض للمواد المشعة فهو يعتبر من المسببات الاساسية للإصابة بـ ورم الدماغ 
⁃ وجود بعض الأمراض الجينية التي تزيد من فرصة الإصابة بالأورام مثل: الأورام الليفية العصبية بنوعيها الأول والثاني، أو التصلب الحدبي، ومتلازمة جورلين.
⁃ التعرض للملوثات مثل المبيدات.
⁃ التقدم في العُمر.
⁃ استخدام بعض العناصر التي قد تؤدي للإصابة بالسرطان مثل معدن الرصاص.
⁃ التعرض إلى الروائح والمواد الكيميائية فهي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور ورم المخ.  
⁃ الإفراط في التدخين فهي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ ورم المخ. 
⁃ وجود تاريخ طبي عائلي أو عامل وراثي مصاب بمتلازمات وراثية تزيد من خطر الإصابة بـ ورم

انواع الورم 

قد تسبب أورام الدماغ الموجودة في أجزاء مختلفة من المخ أعراضًا مختلفة ومن انواع الورم حسب المنطق التي يظهر فيها : -

أورام الدماغ في مقدمة الدماغ 
حيث توجد الفصوص الجبهية في مقدمة الدماغ، وتتحكم في التفكير والحركة ، وقد تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الجبهي مشكلات في الاتزان وصعوبة في المشي. 

وقد تكون أعراضها تغيرات في الشخصية، مثل النسيان وفقدان الاهتمام بممارسة الأنشطة المعتادة. يلاحظ أفراد العائلة أحيانًا أن الشخص المصاب بورم في الدماغ يبدو مختلفًا.

أورام الدماغ في منتصف الدماغ

توجد الفصوص الجدارية أعلى منتصف الدماغ، وتساعد على معالجة معلومات حواس اللمس والتذوق والشم والبصر والسمع، وقد تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الجداري مشكلات تتعلق بالحواس. ومن أمثلتها مشكلات في البصر والسمع.

أورام الدماغ في مؤخرة الدماغ. 

توجد الفصوص القذالية في مؤخرة الدماغ، وتتحكم في البصر. ويمكن أن تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص القذالي فقدان البصر.

أورام الدماغ في الجزء السفلي من الدماغ. 

توجد الفصوص الصدغية على جانبي الدماغ السفلي ، وتعالج الذكريات والحواس. يمكن أن تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الصدغي مشكلات في الذاكرة.


وأشار إلى أن اشهر اعراض ورم المخ هي :-

⁃ الشعور بالصداع بصورة متكررة وقد يستيقظ المريض من النوم بسبب المعاناة من الصداع الشديد.
⁃ القيء والشعور بالغثيان.
⁃ مشاكل في الكلام.
⁃ مشاكل في حاسة السمع.
⁃ كذلك اضطرابات في الذاكرة.
⁃ حدوث تغيرات في السلوك والشخصية.
⁃ بالإضافة إلى نوبات الصرع والتشنجات وهي عبارة عن حركات لاإرادية تحدث بصورة مفاجئة لعضلات المريض.
⁃ ايضا الشعور بالتعب والخمول.
⁃ حدوث ضعف في أحد الأطراف أو في جانب واحد من جسم المريض.

أورام المخ أسباب أورام المخ فقدان الوعى نوبات صرع تشنجات اضطرابات في الذاكرة

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