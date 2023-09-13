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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل مقلوبة البطاطس بالطريقة الفلسطينية..

المقادير:

1 كيلو لحم خروف مقطع مكعبات

4 أكواب أرز

2 بطاطس مقطعة مكعبات

1 مكعب مرقة الدجاج

10 حبات هيل

1 ملعقة ملح

طريقة التحضير:

اغسلي الأرز وانقعيه في ماء مملح مدة 30 دقيقة.

ضعي اللحم على النار، اسكبي فوقه الماء.

اتركي اللحم حتى الغليان. أزيلي الزفرة منها.

اضيفي مكعب الدجاج والهيل والملح.

غطي الطنجرة واتركيه حتى ينضج اللحم تماما.

حمري البطاطس في القليل من الزيت. صفي الأرز من ماء النقيع.

في طنجرة ضعي نصف كمية الأرز، ثم البطاطس واللحم، وأخيرا الأرز.

اسكبي عليه المرقة بمقدار 5 أكواب. أو حسب احتياج الأرز.

غطي الطنجرة وضعيه على نار هادئة حتى يتشرب الماء تماماً.

اقلبي الأرز في طبق التقديم، قدميه مع سلطة الزبادي وصحة وعافية.

طريقة عمل مقلوبة البطاطس بالطريقة الفلسطينية البطاطس بطاطس مقطعة الفلسطينية

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