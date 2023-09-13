مجهول الهوية.. انفجار هائل يجبر السكان علي الفرار من منازلهم بالمغرب

نقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر تربوية أن صوت انفجار مُدوّ وقع على مرحلتين، في نواحي جماعة واولى، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال، الأولى اتسمت بالقوة، ما استدعى خروج التلاميذ من الحجرات احترازا من وقوع ما لا تحمد عقباه.

وأشار المصدر إلى أن عددا من سكان المدينة غادروا بدورهم منازلهم بعد الإحساس بالانفجار الذي يجهل إلى حد الساعة مصدره.

وفي سياق متصل؛ نفى مصدر مطلع، نبأ سقوط طائرة نواحي جماعة واولى، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال بالمغرب، مؤكدا أن المعلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

ووفق هسبريس؛ فقد ذكر المصدر ذاته أن السلطات هي المخولة بإصدار بلاغ في مثل هذه الأحداث إن اقتضى الأمر ذلك، لافتا إلى أنه كمسؤول بالعمالة لم يتوصل إلى حد الساعة بأي خبر يؤكد وقوع الحادث؛ وفي حالة وقوع أي حادث سيتم الإعلان عن حيثياته.

تداولت مجموعة من الصفحات والحسابات الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل قليل نبأ سقوط طائرة في نواحي جماعة واولى، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.