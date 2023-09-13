280 شخصًا محاصرون.. انهيار منجم بولاية زونجولداك في تركيا| فيديو

وقع انهيار في منجم معادن بمنطقة إيريلي في ولاية زونجولداك شمال تركيا، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان.

وحسب موقع "نيو تورك بوست"، قال المحافظ عثمان هاجيبكتاش أوغلو إن 4 أشخاص تأثروا بالانهيار، وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة، وما زالت جهود الإنقاذ مستمرة.

وحتى الآن، لم يتم تحديد سبب انهيار المنجم التابع لشركة Hard Coal Corporation التركية.

و عند إخطار الوضع، تم إرسال فرق الإنقاذ من الشرطة والصحة إلى مكان الحادث.

وفي حديثه إلى TRT News حول الحادث، قال محافظ زونجولداك، عثمان هاجيبكتاش أوغلو: “يوجد 280 شخصًا بالداخل، وتأثر 4 أشخاص. وتم إنقاذ شخص واحد على قيد الحياة. وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة. ويمكن سماع صوت حي من شخصين. بدأ التدخل بـ فريق من 75 شخصًا”.