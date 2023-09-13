المكسيك تتحول إلى أرض من الجماجم والسبب الكارتلات

تنحدر المكسيك إلى دولة "العصور الوسطى"، حيث يتم الكشف باستمرار عن مقابر جماعية، وفقًا لخبير في الكارتلات.

يدرس خبراء الطب الشرعي بقايا عثر عليها في صحراء تشيهواهوا الأسبوع الماضي، ويعتقدون أنها قد تكون مرتبطة بمجموعة مكونة من 13 مهاجرًا فُقدوا قبل عامين.

كما كشف الخبير إيوان جريلو، فإن ذلك بالكاد يمس الأسطح في مواقع الدفن الضخمة التي تظهر في جميع أنحاء البلاد.

المكسيك تتحول غلى ارض من الجماجم والسبب الكارتلات

وفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، تم الإبلاغ عن آلاف حالات الاختفاء في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وألقي باللوم في معظمها على الحرب الدموية بين عصابات المخدرات المتنافسة.

وأوضح المذيع شون رايان كيف تم انتشال 297 جمجمة من الحقول القريبة من عقار سكني في فيراكروز في عام 2017.

وقال إيوان: "تبين أنها أكبر مقبرة جماعية في المكسيك في العصر الحديث، حيث عثر على 297 جمجمة، وهناك عظام لأطفال أعمارهم خمس سنوات، وثماني سنوات، وبقايا عمرها سنة واحدة وسنتان".

ويقول إيوان إنه في كل مرة يتم اكتشاف إحدى هذه المقابر الجماعية، تتوجه أمهات الشباب المفقودين إلى المشارح لمعرفة ما إذا كان بإمكانهن التعرف على طفلهن المفقود.