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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى

.موبايل الشباب الأول
.موبايل الشباب الأول من سامسونج

يفضل الشباب فى هواتفهم الذكية الكاميرا وكذلك البطارية لأطول فترة استخدام ممكنة، مع معالج سريع ينجز المهام في وقت استثنائي، ولكن كل ذلك بسعر مميز مناسب لميزانيتهم المعقولة، ومن بين إصدارت سامسونج الكورية يأتى هاتف Galaxy A24 أفضل خيار لهذه الفئة.

يأتى سامسونج Galaxy A24 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، بدقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة في جنب الهاتف مع زر التشغيل، مع طبقة حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، كما أنه مقاوم للمياه والغبار.

جاء Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة، ويعمل ينظام أندرويد 13.

ولمحبي التصوير يوقر سامسونج Galaxy A24 بكاميرا أساسية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل، وأخري للتقريب ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أخري أمامية للسيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابيكسل. 

يمتلك سامسونج Galaxy A24 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C 2.0.

يمكنك الحصول عليه فى 4 ألوان، مقابل سعر 6750 جنيه مصري حسب أخر سعر له فى السوق.

سامسونج Galaxy Galaxy A24 Super AMOLED أندرويد 13

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