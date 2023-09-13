عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون جديد يحظر على مؤسسات رعاية المسنين ارتكاب هذه الأفعال

صدى البلد

يعد مشروع قانون حقوق المسنين أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لدعمه مبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

كما حظر القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الجهة الإدارية المختصة المؤسسات الاجتماعية حقوق المسنين حقوق المسن رعاية المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

ترشيحاتنا

طفرة النمو تتلاشى.. صندوق النقد الدولي يعلن انخفاض نسبة الدين العالمي

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

سوريا.. تصفية 3 من عناصر حزب الله في غارات إسرائيلية

الزراعة: لا مساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك.. فيديو

خالد الجندي: هؤلاء لا يعرفون قيمة نعمة الوطن.. فيديو

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ