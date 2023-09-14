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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

صدى البلد

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة.

كوب سكر 
معلقة كبيرة زبدة
معلقة صغيرة عسل ابيض
فول سوداني محمص فاتح دافئ

(للتزيين) 
شيكولاتة بالحليب دريم 
بسكويت مطحون 

*لديدة بالشيكولاتة* 
٢ كوب جوز الهند مبشور
٢٠٠ جم شيكولاتة بيضاء مبشورة
١٠٠ جم كريمة حلويات سائلة
(للوجه) 
زبيب
(للتزيين) 
شيكولاتة بالحليب دريم 

طريقة التحضير 
في حلة علي النار يسخن السكر ويقلب حتى يتحول تماماً إلى كراميل فاتح ثم نضيف معلقة الزبدة مع عدم زيادة مقدار الزبدة حتة لا يقوم السكر بطرده فيجب الالتزام بمقدار المعلقة مع استمرار التقليب ثم يتم اضافة معلقة العسل الابيض حسب الرغبة فيجب في هذه المرحلة سرعة التقليب ووضع الفول السوداني المحمص فاتح و يفضل ان يكون الفول دافئ او ساخن حتة لا يتماسك سريعا مع الكراميل ثم يتم وضع الخليط علي مفرش سيلكون و تشكيله بالقطاعات قبل ان يبرد مع مراعاة دهن السكينة او القطاعة بالزيت بااستمرار حتة يسهل تشكيلها كما يفضل عمل الخليط ف حلة جرانيت و بعد ذلك يتم غمس الفولية في الشيكولاتة المذابة ثم يتم وضع طبقة من البسكويت المطحون علي الشيكولاتة

(طريقة اللديدة) 
توضع الكريمة على النار حتى تسخن فقط، ثم تضاف الشيكولاتة المبشورة وتقلب حتى تذوب تماما.
يضاف جوزالهند وتقلب جيدا.
تفرد مستطيل على كيس نايلون ، ويوضع الزبيب عليها ، وتترك لتتماسك ، ثم تقطع.

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طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

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