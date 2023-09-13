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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ كهربائي أنهى حياة صديقه بعد سرقته فى أسيوط .. فيديو

الدائرة الرابعة بمحكمة
الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط  بإجماع الآراء ، فني كهرباء ، بالإعدام شنقا لقتله صديقه لسرقته بمدينة أسيوط .

صدر الحكم  برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر، وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين ومحمد علاء.

تعود وقائع القضية رقم 2657 لسنة 2018 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة " حبيب . ظ . أ " داخل منزله بدائرة قسم شرطة أول أسيوط .

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على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط لفحص كاميرات المراقبة بمحيط المنزل وفحص الأشخاص المترددين على منزل المجني عليه .

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة " محسن . ع . م " 45 عاما فني كهرباء ، لمروره بضائقة مالية بسبب شراء المواد المخدرة ، وكشفت التحريات أن المتهم قام بإعداد عدته بإحضار سلاح ابيض " سكين " من مسكنه وتوجه إلى مسكن المجني عليه وقام بإشهار السلاح في وجه المجني عليه مهددا و طالب منه مبالغ مالية وقام بمباغتته بطعنه فرضخ المجني عليه لطلبه وبعد حصوله على الأموال قام بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة حتى تأكد من موته وفر هاربا إلى مسكنه .

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