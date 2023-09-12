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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسيوط .. السجن المشدد 3 سنوات لـ سائق لاتجاره في الشابو المخدر

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة  50 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر و الحبس مع الشغل 3 أشهر وغرامة 100 جنيه لحيازته سلاح ابيض ، بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع الدعوى رقم 5868 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب حسام النمر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط تفيد قيام " محمد . أ . ح " وشهرته " دغه " 44 عاما ، سائق والسابق اتهامه في 16 قضية متنوعة  ، بالاتجار في المواد المخدرة .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب حسام طاهر النمر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر وكذلك سلاح أبيض " سكين " ومبلغ مالي 240 جنيها ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة .

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