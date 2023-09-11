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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بصور فاضحة.. السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص ابتزوا طبيب وزميلته بأسيوط

الدائرة الرابعة بمحكمة
الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بتصوير طبيب أسنان وزميلته عاريين داخل سيارتهما وابتزازهما بالصور بدفع مبالغ مالية لعدم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهي الدين و محمد علاء .

وتعود وقائع الدعوى رقم 14784 لسنة 2022 جنايات قسم أول أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم الشرطة من " شريف . أ . م " 25 عاما طبيب أسنان بتضرره من 3 أشخاص قاموا بتصوريه عاريا رفقة زميلته " أميرة . ع . ع " 24 عاما ، طبية أسنان أثناء تواجدهما داخل سيارته وقاموا بابتزازه بالصور لدفع مبلغ 10 ألاف جنيه حتى لا يقوموا بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت تحريات الرائد علي نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى  مرتكبي الواقعة وهم " حسن . أ . ف " 33 عاما ، و " محمود . ع . م " 35 عاما ، و " أحمد ص . ا " 28 عاما ، مقيمين مدينة أسيوط دائرة القسم .

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وأسفرت التحريات أنه  أثناء تواجد " شريف . أ . م " وبرفقته زميلته " أميرة " داخل سيارته بجوار المدينة الجامعية بجامعة أسيوط ، وحال مرور المتهم الثالث لاحظ وجودهما في المقعد الخلفي من السيارة فقام بالاتصال بالمتهمين الأول والثاني وقاموا بفتح السيارة وتصوير المجني عليهما عاريين وتصوير الكارنيهات الخاصة بهما وأرقامهما القومية داخل السيارة وقام المتهم الثاني بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته بوجههما لمنعهما المقاومة وقام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليهما من داخل السيارة، وبعد ساعات قام المتهم الثالث بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه مقابل عدم نشر الفيديو والصور المصورة له وزميلته حال كونهما عاريين الجسد .

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