السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل لتجارتها في الهيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجارها في مادة الهيروين المخدر بمدينة أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع الدعوى رقم 6242 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أبوتيج إلى ورود معلومات للمقدم محمود تركي رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط تفيد قيام " سعديه . ف . ع " وشهرتها " هند " 32 عاما ربة منزل ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي خاصة مخدر الهيروين وتتخذ من مسكنها مركزا لبيع وترويج تلك السموم على عملائها وتستخدم العديد من وسائل النقل المختلفة لترويج المواد المخدرة على عملائها .



وبتقنين الإجراءات قاد المقدم محمود تركي رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع الرائد مصطفي عبد الناصر معاون اول مباحث قسم شرطة أبوتيج ان ذاك الوقت قوة من الشرطة السريين استهدفت منطقة قريبة من شونة القمح بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي بعد التأكد من قيام المتهمة بتسليم كمية من الهيروين لعملائها بهذا المكان وتم عمل أكمنة متحركة حتى لا تثير الانتباه وبعد 20 دقيقة قدمت دراجة بخارية " موتوسيكل " قادمة من مدينة أبوتيج اتجاه مدينة أسيوط يقودها شقيق المتهمة وتركب خلفه المتهمة " سعدية " الشهيرة بهند ممسكه بيدها كيس بلاستيك أسود اللون وتوقفا على جانب الطريق بالقرب من المكان المحدد وخشية افتضاح أمر المأمورية وتمكنت قوات الشرطة من ضبطهما وبتفتيش قائد الدراجة النارية لم يعثر بحوزته على أي ممنوعات وعثر بحوزة المتهمة " سعدية " على أسطوانة لمادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 2900 جنيه .

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها على مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار .