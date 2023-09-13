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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بانفجار شرق غزة

مصرع 4 فلسطينيين
مصرع 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بانفجار شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، مصرع 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال جراء انفجار  على الحدود الشرقية للقطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، لقي 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار جسم مشبوه قرب الشريط الشرقي لمدينة غزة.

وقالت وكالة "معًا" الفلسطينية، إن انفجارًا وقع خلال تظاهر العشرات من المواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وصفت بعضها بالخطيرة.

وقال شهود عيان إن عددًا من أفراد وحدة الهندسة وصلوا إلى بوابة ملكة لتفجير عبوة ناسفة، فقام الاحتلال بإطلاق النار باتجاه مكان تواجدهم ومنعهم من مغادرة المكان، إلى أن انفجرت العبوة.

وحمل المتظاهرون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ما حدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة انفجار الأنباء الفلسطينية الحدود الشرقية احتلال

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