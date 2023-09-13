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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة تروي مأساتها بعد حرمانها من الميراث

ميرفت السيدة التي
ميرفت السيدة التي حرمها اخواتها من الميراث

كشفت ميرفت السيدة  التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أن أخويا كان رافض يديني ورثي، رغم أن انا  أكبر منه بـ 25 سنة، واخويا كان دايما بيقول أن ابويا ادانى شقتين والكلام دة مش صح، واخويا هو اللي واخد الشقتين وعاملهم مصنع".

 

وقالت ميرفت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “انا اتبهدلت وكنت ببيع خضار وفاكهة تحت بيت امى وكان معايا ولادي”.

 

 حرمونى من الميراث

وتابعت السيدة  التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أن “جدتى ادتنى شقة لما عرفت ان اخواتى حرمونى من الميراث”

كشفت ميرفت السيدة  التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أنه 
رفعت قضية على إخواتي للحصول على الورث، وكسبتها بعد ما اخدت رأى ار الافتاء وحتى المحامي اللى رفعلي القضية قال انه مش هياخد منى اتعاب الا بعج حصولي على الورث.

وقالت ميرفت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “اخواتي البنات مسكونى قطعولي شعري وكان عندهم غل غريب وانا كنت لوحدى وبتى لما جات قطعولها شعرها واخويا ضربنى في عينى واصابني بشرخ في ايدي”

 

بيتظاهروا أمام الناس انهم بيعملوا خير

وتابعت السيدة  التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أن اخواتي معدهمش قلب ولا رحمة وبيتظاهروا أمام الناس انهم بيعملوا خير.

كشفت ميرفت السيدة  التي حرمها اخواتها من الميراث بعد وفاة والدها ورفضوا تسليمه لها، أن “اخواتي ربوا ولادهم على الجحود وعدم الأخلاق حتى انهم كانوا بيسبوني أنا وبناتي وعايروا ولادي الصغيرين بمرضهم”.

وقالت ميرفت، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه أنا عمري ما أسأت لأخواتي في اي حاجة وطول عمري كنت حنينة عليهم

 

ربت اخواتها الصغيرين

وتابعت السيدة  التي حرمها اخواتها من الميراث، أن بنتى الكبيرة كانت شايلة الحمل معايا وربت اخواتها الصغيرين

 

 

الميراث ورث مصنع برنامج “تفاصيل” نهال طايل

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