مباراة مرتقبة للديوك| هل يعطل منتخب فرنسا مشاركة موديست مع الأهلي؟.. وهذا تاريخه الدولي

بعد بحث طويل ومليء بالتحديات عن مهاجم جديد لفريق الأهلي، تم الكشف أخيرًا عن اللاعب الذي سينضم إلى صفوف النادي، وهو الفرنسي أنتوني موديست. هذه الخطوة تاريخية للأهلي حيث يصبح موديست أول لاعب فرنسي يلعب للنادي في تاريخه الطويل.

السؤال الذي يثار الآن هو هل سيستطيع أنتوني موديست الجمع بين مشاركته مع الأهلي ومنتخب فرنسا؟

وبالرغم من الأداء الاستثنائي الذي يُظهره موديست مع الأهلي، إلا أنه ليس جزءًا من اللاعبين الأساسيين في منتخب فرنسا الوطني. وبسبب إصاباته المتكررة وعدم مشاركته الكبيرة مع الديوك الفرنسية، يبدو أن مشاركته مع المنتخب تبقى قليلة الاحتمال.

مسيرة موديست مع المنتخب الفرنسي

مسيرة موديست مع منتخب فرنسا تتوقف في الأغلب عند مشاركته مع منتخب تحت 21 سنة، حيث سجل 6 أهداف في 16 مباراة. على الرغم من مشاركته في فئات الشباب الفرنسية السنية، إلا أنه لم يحقق بصمة قوية مع المنتخب الأول.

ومن المهم ملاحظة أن فرنسا تستعد حاليًا لمباراة ودية مع ألمانيا، ومن ثم مباريات تصفيات يورو 2024. وبالرغم من ذلك، فإن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لم يعتمد بشكل كبير على موديست في المباريات الدولية السابقة.

ومع هذا التطور، من المتوقع أن يستمر أنتوني موديست في تقديم أداءه المميز مع الأهلي والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق في المباريات القادمة.

موعد مباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023 تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إقامة كأس السوبر الأفريقي للعام 2023، حيث ستجمع المباراة بين النادي الأهلي المصري ونادي اتحاد العاصمة الجزائري. المباراة ستقام في مدينة الطائف السعودية في الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



في هذا النهائي، سيلتقي بطل دوري أبطال إفريقيا، الأهلي المصري، ببطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، اتحاد العاصمة الجزائري. الملعب الذي ستقام المباراة عليه هو ملعب الملك فهد الشهير في مدينة الطائف.



ويُعتبر الأهلي المصري النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث نجح في الفوز باللقب في ثماني مناسبات سابقة. على الجانب الآخر، خسر الأهلي اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا في عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف في عام 2015.



ويأتي الزمالك في المركز الثاني بعدما فاز باللقب في 4 مناسبات، واحتل المركز الثاني مرة واحدة عام 2001. بينما يأتي نادي مازيمبي الكونغولي في المركز الثالث بثلاثة ألقاب، تليه النجم الساحلي التونسي بلقبين، ويشاركه في هذا التصنيف الرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري بلقبين أيضًا.