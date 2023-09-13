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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يشيد بتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لليبيا والمغرب

عناصر دعم وإغاثة
عناصر دعم وإغاثة الأشقاء في ليبيا

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر المساند لليبيا والمغرب والتوجيهات بالمساعدة الإغاثية والانسانية الفورية، يحسب للرئيس السيسي والقيادة المصرية.

وأشاد القماطي في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة المصرية والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية سواء الزلزال في المغرب أو الفيضانات والسيول في ليبيا.

وقال النائب: التوجيهات دليل على إنسانية الرئيس ووقوفه بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث،  وريادة مصر وقدرتها على تلبية هذه المطالب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء، لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا أو زلزال المغرب الذي راح ضحيتهما الآلاف.

وقال القماطي: وقفة مصر مشهودة والجميع يقدرها، وتؤكد على مكانتها بين الدول العربية، لافتا إلى أن قيام مصر بتقديم المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصابهم الأليم. لافتا: إلى تنوع كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين وغيرها.

وتابع النائب عمرو القماطي: الرئيس السيسي استطاع استعادة مكانة مصر، وأوجد دولة قوية قادرة على مساعدة أشقائها وجيرانها في أحلك الظروف وبكفاءة تامة.

المغرب السيسي مصر النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ

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