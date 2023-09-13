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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع زوج عضوة بالكونجرس الأمريكي في حادث تحطم طائرة بـ ألاسكا

ماري بيلتولا
ماري بيلتولا

قال مكتب عضوة الكونجرس الأمريكي، ماري بيلتولا، اليوم الأربعاء، إن زوجها توفي في حادث تحطم طائرة.

وقال أنطون ماكبارلاند، كبير موظفي ماري: “نشعر بحزن شديد عندما نعلن أن زوج ماري، يوجين بيلتولا جونيور توفي في وقت سابق من هذا الصباح بعد حادث تحطم طائرة في ألاسكا”.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يحقق في حادث تحطم الطائرة التي سقطت في ظروف مجهولة بالقرب من سانت ماري، ألاسكا. وتقع سانت ماري على بعد حوالي 708.11 كيلومتر غرب أنكوريج.

وتم انتخاب بيلتولا، وهي ديمقراطية من ألاسكا، لولاية كاملة في مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر، بعد أشهر من فوزها في انتخابات خاصة عقب وفاة النائب الأمريكي دون يونج.

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وتعد بيلتولا، هي أول مواطنة من ألاسكا تخدم في مجلس النواب الأمريكي.

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