"رياضة النواب" تهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة بتحقيق اللقب التاسع لأمم أفريقيا

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، ومنتخب مصر للكرة الطائرة لحصوله علي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحقيق اللقب التاسع، بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة (3-1).

وأكد الدكتور محمود حسين، أن رجال مصر للكرة الطائرة بذلوا جهداً كبيراً لتحقيق اللقب التاسع لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد غياب هذا اللقب عن المصريين 8 سنوات.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تولي إهتمام كبير لدعم الرياضه والرياضيين في الرياضات المختلفة و بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمود حسين، أن مصر تمتلك لاعبين ولاعبات على مستوى عالي في الرياضات الجماعية والفردية تجعلها قادره علي تحقيق المزيد من الانجازات الرياضيه