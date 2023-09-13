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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات تنس الطاولة بالفوز ببطولة أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس2024

وزير الرياضة
وزير الرياضة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى منتخب تنس الطاولة سيدات، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 الفرق وحجز مقعدين للفردي.


حققت فرق السيدات ذهبية بطولة افريقيا في تونس على حساب نيجيريا 3-0، كما أحرز رجال تنس الطاولة ذهبية البطولة بالفوز علي نيجريا 3-1.

جدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.

وأشار الوزير إلى أن النجاحات والانجازات المتتالية تأتي أيضًا بفضل الخطط والمعسكرات التدريبية المحددة من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

ويمثل منتخب السيدات كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي.

2024 الاتحادات الرياضية أشرف صبحي احتياجاتهم احتياجات الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبح الرياضي الرياضة المصرية

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