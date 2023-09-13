الجيش الليبي: فرق الإنقاذ المصرية وصلت.. وقلب درنة اُنتزع من صدرها

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن ليبيا تعرضت إلى حادث جلل وكارثة قومية بعدما ضربها الإعصار دانيال.

وقال المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" قلب درنة انتزع من صدرها وتوقف عن النبض والأمر كارثي في ليبيا ".

وأضاف المسماري:" مصر قدمت مساعدات إنسانية إلى ليبيا من أجل تخطي الأزمة الحالية جراء الإعصار ".

وتابع:" فرق الإنقاذ وصلت من مصر للمشاركة في عمليات البحث وإنقاذ المفقودين جراء الإعصار"، مضيفا:" وصلت لنا مساعدات وفرق إنقاذ من مختلف الدول".

وأكمل المسماري:" نطالب الشعب الليبي بالصبر ونؤكد ان عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".