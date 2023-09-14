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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023: اتخذ الخطوة الأولى

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

سواء كنت تقوم بإعداد عرض تقديمي للعمل أو تجربة هواية جديدة، دع شغفك وطاقتك يرشدانك، ثق بحدسك واتخذ خطوات جريئة نحو أهدافك، الحب والعمل والشؤون المالية كلها تبحث عنك، لذا استمتع بهذه اللحظة واستمتع بروعتك.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت في علاقة، فتوقع من شريكك أن يكون أكثر اهتمامًا وحبًا اليوم، إنهم يقدرون صفاتك الفريدة ويريدون الاحتفال بها. إذا كنت أعزبًا، ضع نفسك هناك وانظر ماذا سيحدث.

‏توقعات برج الحوت صحيا

من المهم أن تعطي الأولوية لرعايتك الذاتية اليوم أيها الحوت، خذ بعض الوقت للقيام بشيء يغذي روحك، سواء كان ذلك قضاء الوقت في الطبيعة، أو الانغماس في هواية مفضلة، أو ممارسة التأمل.

توقعات برج الحوت المهني

لا تخف من التحدث ومشاركة أفكارك - فلديك منظور فريد يمكن أن يؤدي إلى إنجازات كبيرة، إذا كنت تفكر في اتباع مسار وظيفي جديد، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة الأولى، سوف يلهم شغفك وحماسك الآخرين ليتبعوا خطوتك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

إذا كنت تفكر في الاستثمار أو إجراء عملية شراء كبيرة، فاليوم هو اليوم المناسب للقيام بذلك، حدسك وبصيرتك سوف يخدمانك جيدًا، لذا ثق بغرائزك. 

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