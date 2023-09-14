هيئة الدواء تصدر قرارًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.. تفاصيل

قال حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، إن قانون مكافحة المخدرات ملحق به 6 جداول، لتنظيم والتصدي للمخدرات، من بينهم جدول خاص بالتعامل مع النباتات المخدرة.

وأضاف "حمادة شريف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر عضو ضمن اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات، واللجنة يصدر عنها توصيات، خاصة بإضافة مواد جديدة من المخدرات.

واسترسل: الفترة الأخيرة شهدت إضافة عدد كبير من المواد لجداول المخدرات، ولذلك قررنا تشكيل لجنة من الجهات المعنية، لضبط وترتيب الجداول، بما يحقق التيسير القانوني والعلمي، متابعا: هناك مواد مخدرة تخليقية.

وأكمل: بعد استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات أي شخص سيصنع مادة مخدرة تخليقية ويتم ضبطه، سيقع تحت طائلة القانون بشكل تام ومطلق، وسينال أشد العقوبة.

وشدد على أن كل المخدرات التخليقية تقع تحت طائلة القانون، ولا يوجد تحايل.