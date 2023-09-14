بغدادي يبحث مشاكل وطلبات المواطنين بقرى مركز الحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، مجموعة من المواطنين بقرى مركز الحسنة، وذلك لبحث المشاكل والطلبات المقدمة، بناءً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد بغدادي، خلال اللقاء، حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها وفقا الظروف الطارئة والعاجلة، أو الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجدداً.



إجراءات حلها

وشدد على ضرورة سرعة الرد على جميع الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في جميع القطاعات بالمركز وقرى الحسنة.

وقال إنه يتم فحص والرد على جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.