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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاق iPhone 15.. خصم مغر على iPhone 12 بسعر 9000 جنيه فقط

بعد إطلاق iPhone
بعد إطلاق iPhone 15..خصم مغري على iPhone 12 بسعر 9000 جنيه ف

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع eBay الأمريكي يبيع هاتف آيفون iPhone 12 ليصل سعره بعد الخصم إلى 290 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9000 جنيه مصري ).

بعد إطلاق iPhone 15..خصم مغري على iPhone 12 بسعر 9000 جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone 12

 

يتميز iPhone 12 بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل، ومعالج A14 Bionic، وكاميرا مزدوجة 12 ميجابكسل، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

فيما يلي مواصفات iPhone 12 بالتفصيل:

• الشاشة: شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، ودقة 2532 × 1170 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز.

• المعالج: معالج A14 Bionic.

• الكاميرات: كاميرا مزدوجة 12 ميجابكسل (عريضة وفائقة الاتساع).

• الذاكرة: 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128/256/512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

• الشبكة: دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الجيل الرابع 4G LTE، وشبكات الجيل الثالث 3G، وشبكات الجيل الثاني 2G.

• البطارية: بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 2815 مللي أمبير في الساعة.

• الميزات الأخرى: دعم الشحن السريع بقوة 20 واط، ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، ومقاومة الماء والغبار IP68 حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة.

 

فيما يلي بعض مزايا وعيوب iPhone 12:

 

المزايا:

 

• شاشة OLED رائعة مع ألوان زاهية وسطوع عالي.

• أداء مذهل بفضل معالج A14 Bionic.

• كاميرات جيدة مع أداء رائع في الإضاءة المنخفضة.

• دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

 

العيوب:

 

• عدم وجود قابس سماعة الرأس.

• عدم وجود شاحن في العلبة.

• سعره المرتفع.

بشكل عام، يعد iPhone 12 هاتفًا رائعًا يقدم أداءً وميزات ممتازة. ومع ذلك، فإن سعره المرتفع قد يكون عائقًا بالنسبة للبعض.

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