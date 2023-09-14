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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعود لارتداء الكمامات والصحة تتابع أعداد الإصابات

صدى البلد

قالت وزارة الصحّة الاسرائيلية انها تتابع باستمرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوّراته، وحتّى هذه اللحظة، هناك ارتفاع معتدل في عدد الأشخاص الذين يتلقّون العلاج في المستشفيات.

واضافت : يوجد في إسرائيل وفي العالم عدد من المتحوّرات التي تسبّب الإصابة بالمرض.

وقالت انه بمناسبة الأعياد ونتيجةً لارتفاع نسبة الإصابة بالمرض، توصي وزارة الصحّة الفئة المعرّضة للخطر ومن يرغبون في تقليل خطر الإصابة بأن يرتدوا الكمامات في الأماكن المغلقة والمكتظّة.


وأوصت أيضًا بارتداء الكمامة عند الالتقاء بالأشخاص الموجودين في الفئة المعرّضة للخطر.. من يعاني من أعراض المرض، من المهمّ أن يبقى في الحجر حتّى زوال الأعراض.. إذا اضطرّ الشّخص المصاب إلى الخروج، فينصح باستخدام الكمامة.. من المهمّ أن نكون واعين وأن نجري اختبارًا منزليًّا للكشف المبكر إذا كان هناك اشتباه بالإصابة بالمرض.

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