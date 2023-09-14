وفاة شاب بلجيكي بسبب طبق مكرونة.. ماذا حدث له؟

توفي شاب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عامًا بعد تناول «طبق مكرونة» مسخنة في صلصة الطماطم.

وفاة شاب بسبب طبق مكرونة| ماذا حدث له؟

وفقا لما نشره موقع the sun، تم العثور على الشاب من قبل والديه بعد عدة ساعات.

وكان الشاب قد تعرض لتسمم غذائي، فقد أعد طبق مكرونة قبل 5 أيام وتركه في المطبخ في درجة حرارة الغرفة، وبعد رجوعه من الخارج، قام بتسخين الوجبة في الميكروويف قبل الخروج لممارسة الرياضة.

ووفقا لتقرير حالة نشر في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية، فإن الشاب بعد معاناته من الصداع وآلام في المعدة والغثيان، عاد إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط، وانتابته نوبات من الإسهال المائي مع التقيؤ بغزارة.

وشعر بالهبوط ونام فى منتصف الليل، ولكن عندما حضر والده للاطمئنان عليه في الساعة 11 من صباح اليوم التالي، كان قد مات.

وكشف الفحص القانوني أن الشاب توفي في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، وهذا يفسر أنه توفي بعد حوالي 10 ساعات من تناول المعكرونة في صلصة الطماطم.

وكشف الفحص أنه توفي نتيجة تعرضه للتسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العضوية الشمعية، كما أنه كان يعاني من مشكلة فى الكبد عبارة عن نخر كبدي متوسط ​​الفصيص المركزي، ما أدى على الأرجح إلى توقف أعضائه عن العمل.

وأوضح مؤلفو التقرير أن الطريقة الخطأ لحفظ السباجيتي في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، هي التى سمحت لبكتيريا Bacillus cereus بالنمو إلى تركيزات عالية جدًا، ما أنتج تركيزًا عاليًا من السم (14.8 ميكروجرام/جرام) والموجود في المكرونة، والذي من المحتمل أن يكون مسئولاً عن النتيجة المميتة.