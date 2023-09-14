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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليارات الحفاضات.. المصريون يستهلكون 150 ألف طن مناديل ورقية سنويا

صدى البلد

أكد مصطفى تونجاي، نائب رئيس فى إحدى شركات المنتجات الورقية بأفريقيا والشرق الأوسط  أن حجم استهلاك المصريين لحفاضات الأطفال يسجل نحو 3 مليارات قطعة سنويا،  قائلا : “وهو رقم محفز للعديد من الشركات المهتمة بإنتاج مواد العناية بالأطفال من التواجد داخل السوق المصري".

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد"، أن حجم الاستهلاك الكبير للسوق المصرى أدى إلى تحفيز حياة العالمية الرائدة في مجال المنتجات سريعة الاستهلاك ومقرها تركيا ضخ استثماراتها داخل السوق المصري لتقديم منتجات فائقة الجودة وبأفضل سعر.

ولفت إلى أن هناك سعى داخل على زيادة المكون المحلي في انتاج المنتجات الورقية للتغلب على بعض التحديات الخاصة بعدم وجود مواد الإنتاج التي نضطر لاستيرادها من الخارج كذلك خفض فاتورة الاستيراد، مشيرا الى ان هناك من الخبرات التى  تؤهلنا للتغلب على بعض الأمور اللوجيستية لاستمرارية العمل، وهي أمور طبيعية موجودة يواجهها المصنعون في كافة بلدان العالم، لذلك طورنا داخل مراكز الأبحاث بمصانعنا في العين السخنة خط إنتاج للمنتجات غير المنسوجة، حيث قمنا بتعديل بعض المكونات المحلية لتتناسب مع منتجاتنا من حفاضات الأطفال ومنتجات العناية النسائية كحل مبتكر للتغلب على تحديات السوق.

 

ونوه إلى أن السوق المصري يشهد زيادة في الطلب على منتجات العناية خاصة المناديل الورقية، تصل إلى 150 ألف طن سنويا، ساعد في ذلك جائحة كورونا التي لفتت انتباه العالم أجمع إلى ضرورة تغيير بعض السلوكيات الخاطئة وهو ما دفع قطاع التطوير والابتكار داخل حياة مصر إلى دراسة احتياجات عملائنا وتلبيتها بتطوير منتج بابيا ذو 4 طبقات وهو ما يمكنك من استخدام عدد أقل من المناديل الورقية كما أنها الورق الصحي الأكثر نعومة، ويمتاز بتصاميم مختلفة وجاذبة للعين لترضي مختلف الأذواق والفئات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الصادرات فقد بلغ  حجم الصادرات  من المنتجات الورقية  نحو 350 مليون دولار ، وتعتبر مصر مركزا إقليميا للتصدير إلى 58 دولة حول العالم، أبرزهم دول الأمريكتين والسعودية وأسيا بالإضافة إلى التصدير لفروع شركة حياة العالمية في تركيا وباكستان والجزائر وفيتنام.

 

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات على مدار 10 سنوات وصلت إلى 550 مليون دولار نجحت خلالها في إنشاء 5 مصانع، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر على مساحة 76000 متر مربع، والمنطقة الصناعية بالعين السخنة على مساحة 400.000 متر مربع، لإنتاج حفاضات أطفال وكبار سن وفوط صحية نسائية والمنظفات والمناديل الورقية من ضمنهم مولفيكس، بي بم طبيعي، مولبد، وبابيا لصحة الأسرة المصرية والعناية بهم، وخلق أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة و900 فرصة عمل غير مباشرة

وتوقع أن يتم  ضخ 210 ملايين دولار إضافية خلال الفترة المقبلة خاصة أن السوق المصري واعد جدا  من خلال بناء مصنعيين إضافيين بالعين السخنة ومدينة 6 أكتوبر، كما ندرس الدخول في إنشاء مصانع بمناطق جديدة مستقبلا.

وفيما يتعلق بسياسة التسعير فى ظل الازمات الاقتصادية العالمية وكيفية السيطرة عليها ، اوضح انه بعد جائحة كورونا 2019 ارتفعت أسعار المواد الخام كما زادت تكلفة نقل البضائع وكلها أمور تتحكم في تسعير أي منتج إلا أننا نسعى جاهدين لتقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة بأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد العائلة، لذلك ندرس ديناميكية السوق ونحاول تعديل ألاسعار، لافتا الى انه  في أخر عاميين لم يكن تثبيت الأسعار أمرا متاحا لذلك لم ننظر إلى حجم أرباح أو مكاسب ولكن كانت استراتيجيتنا هي الحفاظ على المستهلك.

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