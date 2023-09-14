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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر تثبت دائماً ريادتها العربية والإقليمية خاصة وقت الأزمات والكوارث

عمرو هندى، عضو مجلس
عمرو هندى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مصر تثبت يومًا تلو الآخر ريادتها العربية والإقليمية، خاصة في وقت الكوارث والأزمات، مُشيدًا في هذا الصدد بالدعم الذي قدّمته مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب، بعد الزلزال والعاصفة التي ضربت البلدين خلال الأيام الأخيرة، في حادث أدمى قلوب كل شعوب العالم بوجه عام، والشعوب العربية على وجه التحديد.

وأضاف "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أولى الدول التي هرعت لمساعدة ودعم الأشقاء في ليبيا، في ضوء العلاقات التاريخية والروابط التي تربط مصر بشعب ليبيا الشقيق، فضلًا عن القرب الجغرافي الذي يربط البلدين كحدود متلاحمة، لافتًا إلى أن هذا الدعم التاريخي الذي جاء بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصب في مكانة وريادة مصر في المحيط العربي والإقليمي.

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مصر حريصة على مساعد الأشقاء في ليبيا والمغرب، بكل الإمكانات المتاحة لديها، مثمنا دور القوات المسلحة التي سارعت لتوفير كل الإمكانات البحرية والجوية والبرية لإغاثة الأشقاء في ليبيا بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي الذي شهد اصطفاف معدات الإغاثة والدعم الذاهبة إلى هناك.

وأشاد النائب عمرو هندي، بوقوف الدولة المصرية مع أسر الضحايا المصريين الذين فقدوا جراء الفيضانات في دولة ليبيا الشقيقة. 

عمرو هندي مجلس النواب ليبيا المغرب

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