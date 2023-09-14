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برلمان

مُشيدًا بلقاء بسام راضي مع التليفزيون الإيطالي|برلماني: الدبلوماسية المصرية تعدّدت أدوارها بعهد السيسي

محمد عبد الحميد ،
محمد عبد الحميد ، عضو مجلس النواب

 

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت أدوارها لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمصر فى جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.


وقال "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك استضافة القنوات التلفزيونية الايطالية مع السفير بسام راضي سفير مصر في روما من خلال سلسلة حلقات مخصصة لشرح مشروعات التنمية غير المسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيداً بالأداء رفيع المستوى من السفير بسام راضي خلال استعراضه بالشرح والتحليل التفصيلي الدقيق في أحدث ظهور له في البرنامج الإيطالي Parole di Donna بما طرأ على قناة السويس من مشروعات تطوير بداية من افتتاح قناة السويس الجديدة وحتى الآن حتى وصلت إيرادات القناة مؤخرا لحوالي 9.5 مليار دولار سنوياً كرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القناة منذ إنشائها عام 1869 ومقارنة بنصف هذا الإيراد قبل عام 2015.

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد السفير بسام راضي أن حجم البضائع العابرة للقناة وصل إلى حوالي مليار ونص طن بضائع تمثل حوالي 12%؜ من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة 40%؜ من حركة التجارة البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس وأن القناة حققت تلك الأرقام القياسية لعدة أسباب ومنها حفر قناة السويس الجديدة في زمن قياسي والتي تعد ضمن أهم العوامل التي أدت لتلك الطفرة النوعية في نشاط قناة السويس، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت عاملاً هاماً أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن رحلات عبور قوافل السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط بدلاً من 22 ساعة فضلاً عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن وبأحمال عملاقة.


وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لاستعراض السفير بسام راضي لتوجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فيما يخص استراتيجية تطوير قناة السويس واهمها تطوير المجرى الملاحي، وتوسعة وانشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وزيادة عمق القناة لتصل الى 24 مترًا، وكذلك تطوير القطاع الجنوبى للقناة، ومنطقة البحيرات، والتحوّل الرقمى، ورفع قدرات الكوادر الفنية.

 

 وأكد بسام راضى أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق اسامة ربيع تنفق على كل تلك مشاريعها الخاصة بالتطوير والتحديث من ميزانيتها المعلنة وبالعملة المحلية بالجنيه المصري ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية ويكون العائد دائماً بالعمل الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى من النقد الاجنبى معلناً اتفاقه التام مع تأكيد السفير بسام راضى على أن قناة السويس أصبحت تواكب الاتجاه العالمي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث مع حرص قناة السويس على الوفاء بالالتزامات البيئية للحفاظ على البيئة البحرية طبقاً للخطة القومية لمكافحة التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة وأن التطوير المستمر لقناة السويس كممر مائي استراتيجي تقدمه مصر للعالم وللإنسانية وأن القناة هي جزء هام من تاريخ مصر وشريان السلام والرخاء.


واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد هذه الاطلالة الرائعة والمتميزة من السفير بسام راضى عبر شاشات التلفزيون الإيطالي بمثابة أكبر ترويج لجذب الاستثمارات الإيطالية والأوروبية لمصر مؤكداً أن منطقة قناة السويس ستكون واحدة من اهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا لجذب الاستثمارات الاجنبية من مختلف دول العالم. 

محمد عبد الحميد الشئون الاقتصادية مجلس النواب السيسي

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