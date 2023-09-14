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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكري: مصر تبذل جهودها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء عن أوروبا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة التنسيق بين دول جوار السودان مع الدول الأخرى والأطراف الفاعلة ومنها مجموعة الإيجاد ومنصة جدة، موضحا أن لكل منها القدرة للتعامل مع القضية لتحقيق الهدف المشترك.

وأضاف “شكري”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع نظيرته الفرنسية "كاترين كولونا"، على شاشة «إكسترا نيوز»، "مصر تستورد 10 ملايين طن من القمح بصورة تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي"، مشيرا إلى أن بعض المواد الغذائية الأخرى كانت تعتمد مصر فيها على أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية توفير الأمن الغذائي للشعب المصري، موضحًا أن أوكرانيا وروسيا وفرتا احتياجات الشعب المصري من القمح والمواد الغذائية.

وعن اتفاق الحبوب، أعرب وزير الخارجية عن أمله بأن يعود اتفاق الحبوب، وأن نصل إلى نهاية العملية العسكرية في أوكرانيا لما لها من تأثيرات سلبية على الدول النامية، موجهًا الشكر لفرنسا لما وفرته لمصر من شحنات من القمح.

وأوضح أن مصر تبذل جهودها لحل الأزمة، فهي عضو في مجموعة الاتصال العربية التي زارت روسيا وأوكرانيا، وذلك لمعالجة الأزمة وإيجاد حل لها وبحث سبل تخفيف العبء عن دول أوروبا بتوفير احتياجاتها من الطاقة والأسمدة، مختتما "سنظل ننتهج سياسة دعم الحلول السياسية والدبلوماسية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
 

شكري وزير الخارجية السودان القمح الامن الغذائي للشعب المصري أوكرانيا

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