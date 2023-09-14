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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عودة برنامج لميس الحديدي كلمة أخيرة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

تعود الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي لتقديم برنامجها اليومي " كلمة أخيرة " اعتبارا من السبت المقبل 16 سبتمبر على شاشة ON على الهواء مباشرة في التاسعة والنصف مساء.

وتأتي هذه العودة بعد انتهاء فترة إجازتها السنوية والتى بدأت نهاية الشهر الماضي.
 

برنامج كلمة أخيرة 



برنامج " كلمة أخيرة " برنامج توك شو قدمته لميس الحديدي على مدار الثلاث سنوات الماضية من السبت إلى الثلاثاء ، حيث يناقش كافة الملفات والقضايا المهمة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفنيا ورياضيا ، وكل ما يشغل الرأي العام، من خلال وجهات نظر مختلفة عبر اراء المتخصصين في كافة المجالات.

 

برنامج الفرصة 

وتقدم لميس الحديدي على نفس القناة برنامج بعنوان  "الفرصة" مع لميس الحديدي وهو مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

 

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.
 

لميس الحديدي الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي شاشة ON كلمة أخيرة برنامج الفرصة

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