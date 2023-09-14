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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس

الفائدة
الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لعاشر اجتماع على التوالي، ليواصل سياسة التشديد النقدي المطبقة منذ أكثر من عام.

ووفقاً لقرار السياسة النقدية الصادر اليوم الرابع عشر من سبتمبر 2023، رفع البنك معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%.

كما رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% و4.75% على الترتيب.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أنه يرى متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو عند 5.6% في 2023، و3.2% في 2024، و2.1% في 2025.

وتشكل تلك المستويات ترقية لعامي 2023 و2024، وتعديلات بالخفض لـ2025، كما خفض البنك تقديراته لنمو الاقتصاد، وسط توقعات بالنمو بنحو 0.7% في 2023، و1% في 2024، و1.5% في 2025.

تصريحات لاغارد
من جانبها، قالت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي إن معدلات الفائدة وصلت إلى الذروة من أجل السيطرة على التضخم، مشددة على أن البنك سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية من أجل تحديد مسار السياسة الاقتصادية.

كما أشارت إلى أن التضخم سيتراجع الأشهر المقبلة، مؤكدة أن السياسات النقدية ستجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.

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