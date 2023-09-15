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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دبي تستضيف منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 20 سبتمبر

جانب من اللقاء السابق-
جانب من اللقاء السابق- أرشيفية

تعقد فعاليات النسخة الخامسة لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في دبي والذي تستضيفه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات، يومي 20 و21 سبتمبر الحالي بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يعد منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 أكبر تجمع للمدراء التنفيذيين وصنّاع السياسات، ويستقطب المنتدى رواد وقادة هذا القطاع و خبراء صناعة الأغذية والمشروبات ويلقي الضوء على الجهود الدؤوبة التي يبذلها العاملون في القطاع لتعزيز الصحة المستدامة للناس.

وسيتناول المنتدى أنماط الاستهلاك المتطورة ويحلل مختلف جوانب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 94.4 مليار دولار هذا العام.. وسيناقش المنتدى الاتجاهات والتحديات في الاستثمار والابتكار والأمن الغذائي وتجارة التجزئة لتمكين الحلول التي تضمن الصحة الشاملة للمستهلكين ورفاهيتهم.

كما يسلط المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزه قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات مع مناقشة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الاستثمار وإدارة مخاطر السوق، مثل التضخم والأمن الغذائي وتأثير تغير المناخ، بمشاركة مجالس الأعمال والمؤسسات الرائدة مثل الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية .

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة، إن المنتدى يعد منصة للتفاعل مع أصحاب المصلحة وإيجاد فرص للشراكات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لدفع قطاع الأغذية والمشروبات إلى الأمام، مشيراً إلى أن انعقاده قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ COP28 يعزز نقاشات حول أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الدولة والأمن الغذائي العالمي.

وسيركز المؤتمر على موضوع رئيسي وهو "تشجيع الاستدامة الصحية "، كما تشارك في المنتدى منصة الابتكار الرائدة في أوروبا للصناعات الغذائية.

دبي الامارات الأغذية والمشروبات مستقبل الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية

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