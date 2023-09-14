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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

درنة
درنة

 نجحت فرق الإنقاذ في تنفيذ مهمة خطفت القلوب حيث تمكنوا من إنقاذ شاب عانى تحت أنقاض الإعصار لمدة ٦ أيام متواصلة في مدينة درنة الليبية.

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وضرب إعصار دانيال ليبيا منذ عدة الأيام لكن مدينة درنة كانت هي الأكثر تضررا من الفيضانات التي أغرقت المباني وجرفت شوارع بأكملها.

 

وتوقع عدد من المسئولين أن ترتفع أعداد القتلى التي حصدتها السيول منذ يوم الأحد الماضي، فبعد أن أودت السيول الكارثية جراء  الإعصار دانيال، بحياة آلاف الأشخاص وجرفت كثيرين إلى البحر، حذر مسئول سابق من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى 40 ألف شخص.


و قال معين كيخيا، الموظف الحكومي السابق في وزارة المالية، ومؤسس المعهد الديمقراطي الليبي، إن السلطات المحلية تخشى من أن يصل العدد الحقيقي للقتلى إلى عشرات الآلاف.


وأضاف معين كيخيا، أن عدد الوفيات أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، ولكن لا أحد لديه أرقام دقيقة، مشيرا إلى أن: "الحكومة تعتقد أن العدد قد يتجاوز 40 ألف قتيل، لكن لا أحد يريد أن يقول ذلك خوفًا من إثارة غضب الناس"، وفق ما نقلت صحيفة التليجراف.

تحت الأنقاض شاب درنة

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