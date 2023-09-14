درنة قبل وبعد.. الأقمار الصناعية تكشف آثار العاصفة دانيال في 7 صور

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 صورا ملتقطة من الأقمار الصناعية تكشف الوضع الذي كانت عليه مدينة درنة الليبية التي اجتاحتها العاصفة دانيال قبل يومين، والوضع الحالي بعد الفيضان الكبير.

وتكشف الصور حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، والتي اختفى منها 25% بحسب ما صرحت به السلطات الليبية.

وتعاني ليبيا من فيضانات هائلة خلفت أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، بعد تعرضها لسيول جارفة في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي شبهها شهود بموجات "تسونامي" بعد انهيار سدين عند منبع النهر عندما هطلت أمطار غزيرة جلبتها العاصفة دانيال على المنطقة، وتظهر صور الأقمار الصناعية مدى الضرر الذي لحق بدرنة.