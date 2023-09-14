سوسو.. مفاجأة إلهام شاهين في مسلسل الفريدو

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج لمسلسل الجديد الفريدو والذى تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد فهمي والمفترض عرضه ابتداء من يوم 24 سبتمبر.



ونشرت إلهام شاهين صورة من الشخصية التى تقدمها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة:"انتظروا شخصية سوسو قريبًا في مسلسل الفريدو ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".

مسلسل الفريدو:

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.





البوستر الدعائى لالفريدو





وقد طرح المؤلف عمرو محمود ياسين البوستر الدعائى الأول لمسلسل استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة. وعلق على البوستر، قائلا: بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود إنتاج احمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"بطلوع الروح":

ويشار أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين هو مسلسل «بطلوع الروح»، الذي عرض ضمن ماراثون رمضان 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي . حيث شارك في بطولة العديد من النجوم في مصر والعالم العربي، أبرزهم: منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، دياموند أبوعبود، عادل كرم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبوذكري.