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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنجاز طبي كبير.. كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بكفاءة لمدة شهرين

كلية خنزير للانسان
كلية خنزير للانسان

اصطف العشرات من الأطباء والممرضات بصمت في ردهة مستشفى أمريكية تكريما لفريق طبي نجح في زراعة كلية خنزير داخل رجل متوفى دماغيا، حيث عملت الكلية بكفاءة لمدة شهرين.

وانتهت التجربة الدرامية اليوم حيث قام الجراحون في جامعة نيويورك لانجون هيلث بإزالة كلية الخنزير وإعادة جثة موريس “مو” ميلر المتبرع بها إلى عائلته لحرق جثته.

وتعد هذه أطول كلية خنزير معدلة وراثيا تعمل على الإطلاق داخل الإنسان، وإن كان ميتا. ومن خلال تجاوز حدود البحث مع الموتى، تعلم العلماء دروسًا مهمة يستعدون لمشاركتها مع إدارة الغذاء والدواء، على أمل اختبار كلى الخنازير على الأحياء في نهاية المطاف.

وقال الدكتور روبرت مونتجمري، جراح زراعة الأعضاء الذي قاد التجربة، لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه “مزيج من الإثارة والراحة… شهرين مدة طويلة للحصول على كلية خنزير تعمل في هذه الحالة الجيدة داخل إنسان. وهذا يمنحك الكثير من الثقة للمحاولات القادمة”.

ويرى مونتجمري، الذي خضع لعملية زرع قلب، أن عمليات زرع الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان أمر بالغ الأهمية لتخفيف النقص في الأعضاء في البلاد.

ولفت إلي أن “هناك أكثر من 100 ألف شخص على قائمة الانتظار الوطنية، معظمهم يحتاجون إلى كلية، وسيموت الآلاف وهم ينتظرون”.

كلية خنزير للانسان كلية خنزير

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