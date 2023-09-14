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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

تعد حبوب منع الحمل من أكثر وسائل تنظيم النسل شيوعا في العالم طريقة استخدامها سهلة جدا
وفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك نعرض لكم فوائد حبوب منع الحمل لباقي أجزاء الجسم وأهم الآثار الجانبية الضارة لها

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حبوب منع الحمل يمكن أن توفر فوائد صحية بالإضافة إلى منع الحمل.

يمكن لحبوب منع الحمل:

اجعل دورتك الشهرية (الدورة الشهرية) أخف أو أكثر انتظامًا.
منع فقر الدم (عن طريق تخفيف الدورة الشهرية).
تقليل تشنجات الدورة الشهرية والصداع النصفي الناتج عن الدورة الشهرية .
تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) واضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD).
تقليل الهبات الساخنة أثناء الانتقال إلى سن اليأس ( فترة ما قبل انقطاع الطمث ).
علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).
علاج التهاب بطانة الرحم أو الأورام الليفية الرحمية .
تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الرحم وسرطان القولون .
وقف نمو الشعر غير المرغوب فيه (الشعرانية) وإزالة حب الشباب .
 

حب الشباب
حب الشباب

حبوب منع الحمل؟
قد تواجه آثارًا جانبية عند البدء بتناول حبوب منع الحمل لأول مرة. عادةً ما تختفي الآثار الجانبية (أو تتحسن) بعد بضعة أشهر. تشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:

غثيان .
الصداع .
التهيج أو تقلب المزاج.
ألم أو تورم في الثدي (الصدر).
نزول دم بين فترات الدورة الشهرية ( حيض غير طبيعي ).
أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من آثار جانبية لا تتحسن. قد تحتاجين إلى التبديل إلى ماركة مختلفة من حبوب منع الحمل.

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