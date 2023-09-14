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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة ضحايا إعصار دانيال بكفر الشيخ: عايزين ندفنهم هنا ونارنا تبرد| شاهد

أسرة ضحايا إعصار
أسرة ضحايا إعصار دانيال

حالة من الحزن الشديد تسيطر على أهالي قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حزناً على وفاة شقيقين من أبناء القرية، وذلك بسبب إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية.

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وينتظر أهالي قرية الزعفران والقرى المجاورة وصول جثماني علاء ومحمد عيد الصعيدي، من الأراضي الليبية إلى مسقط رأسهما لدفنهما حتى يرتاح ويبرد نار الأسرة المكلومة والأهالي الذين أصيبوا بفاجعة كبيرة من هول هذه الحادثة المأساوية الأليمة والصادمة.

يقول أحمد عيد الصعيدي، سمكري سيارات، الشقيق الأكبر للضحيتين علاء ومحمد، ضمن ضحايا وشهداء إعصار دانيال لـ «صدى البلد» : «نتمنى رجوع أخواتي لدفنهما في البلد، ربنا يصبرنا على اللي إحنا فيه، عايزين ندفنهم هنا عشان نارنا تبرد.. محدش حاسس باللي جوانا.. ربنا وحده أعلم بينا».

وتابع: «علاء كان مسافر ليبيا من حوالي سنة ونصف ومحمد راح له من حوالي شهرين كانوا بيدبروا حالهم وبيجروا على لقمة العيش»، موضحاً أن شقيقه علاء متزوج ولديه طفل عمره 9 شهور، أما محمد فكان مسافراً من أجل تدبير حاله والعودة من الارتباط والخطوبة لكنه قضاء الله وقدره.

شقيق ضحايا إعصار دانيال يبكي

ومن جانبه، زار الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أسرة علاء ومحمد عيد الصعيدي، شهيدي إعصار دانيال في ليبيا، مقدماً واجب العزاء والمواساة للأسرة المكلومة وتواصل مع الجهات المعنية من أجل محاولة عودة الجثمانين إلى القاهرة لدفنهما بمسقط رأسهما بقرية الزعفران.

لمشاهدة الفيديو:

https://fb.watch/n1tfH9kEuK/?mibextid=K8Wfd2

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