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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد دياب: وقفة مصر مع ليبيا والمغرب نالت تقدير الجميع

النائب أحمد دياب،
النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقوات المسلحة وأجهزة الدولة، بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بدولتي ليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، يؤكد دور مصر الكبير والمحوري في دعم الأشقاء، ومساندتها لهم في أحلك الظروف.

وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر قلب العروبة النابض، التي لا تتأخر يومًا عن تقديم يد العون إلى جيرانها وأشقائها، موضحًا أن وقفة مصر مع ليبيا والمغرب مشهودة، وتعكس دورها التاريخي في خدمة ومساعدة الأشقاء.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت عن فتح باب للإغاثة الفورية والمساعدات إلى ليبيا والمغرب، ما جعلها تنال تقدير الجميع، وهذا دورها المعهود في التضامن مع جيرانها وأشقائها وقت المحن والأزمات.

وقدم النائب أحمد دياب، خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، متوجهاً بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

معسكرات إيواء الرئيس عبد الفتاح السيسي أطقم إغاثة الدعم الإنساني ليبيا

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