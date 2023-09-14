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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إن واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين غير مرغوب فيهم لا أساس له من الصحة وسترد عليه بالشكل المناسب.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة لين تريسي في 14 سبتمبر بقرار إعلان الدبلوماسيين شخصين غير مرغوب فيهما. نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين".

وأضافت أن “السلطات الأمريكية سترد على ذلك بالشكل المناسب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت موسكو، باستدعاء السفيرة الأمريكية، لإبلاغها أن 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا.

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الموظفان هما السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهما أراضيها في غضون 7 أيام.

موسكو واشنطن السفارة الأمريكية روسيا

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