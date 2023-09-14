إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إن واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين غير مرغوب فيهم لا أساس له من الصحة وسترد عليه بالشكل المناسب.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة لين تريسي في 14 سبتمبر بقرار إعلان الدبلوماسيين شخصين غير مرغوب فيهما. نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين".

وأضافت أن “السلطات الأمريكية سترد على ذلك بالشكل المناسب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت موسكو، باستدعاء السفيرة الأمريكية، لإبلاغها أن 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا.

الموظفان هما السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهما أراضيها في غضون 7 أيام.