دولة أفريقية تستعد لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا

قال سفير زامبيا لدى روسيا، شادريك لويتا، اليوم الخميس، إن قرار إلغاء نظام التأشيرات بين البلدين أصبح شبه جاهز.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال لويتا: "فيما يتعلق بإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، فإن المشاورات مستمرة وكل شيء تقريباً جاهز”.

وأعربت سفير زامبيا لدى روسيا، عن أمله في أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على هذه القضية بحلول نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق، قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أوليج أوزيروف، إن روسيا تأمل في تأمين اتفاقيات بدون تأشيرة مع المزيد من الدول الإفريقية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال أوزيروف، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسي الأفريقي، إنه على الرغم من أنها عملية معقدة، إلا أن هناك إجماعًا عامًا على ضرورة تخفيف قيود السفر.

وقال أوزيروف: “لدينا اتفاقيات بدون تأشيرة مع ست دول إفريقية وبالتأكيد العمل جار مع دول أخرى”، مضيفا أن “موسكو والدول الأفريقية اتفقت على تسهيل الاتصالات الثنائية خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في أواخر يوليو”.

وأشار إلى أنه لا يمكن توقع أن تتم العملية بين عشية وضحاها، ولكن بشكل تدريجي، مع استمرار المحادثات بسرعات مختلفة مع دول مختلفة.

حاليًا، لا يحتاج المواطنون الروس إلى تأشيرات لزيارة تونس والمغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا وإسواتيني وبوتسوانا.