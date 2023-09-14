بوليتيكو: زيلينسكي قد يجد نفسه على نفس الطاولة مع ممثل روسيا باجتماع مجلس الأمن

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يجد نفسه على نفس الطاولة مع ممثل روسيا خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي المقرر عقده الأسبوع المقبل.

ويأمل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع مجلس الأمن الدولي أن يحصل على الدعم من الدول الأخرى في المنظمة.

وذكرت “بوليتيكو”، أنه إذا عُقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل، كما يتوقع بعض الدبلوماسيين، فقد يتمكن زيلينسكي من التعبير علنًا عن موقفه على نفس الطاولة مع ممثل روسيا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، ستعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر.