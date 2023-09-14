عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قرار زيلينسكي.. تحذير أمريكي من كارثة في دول الاتحاد الأوروبي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن اللاجئين الأوكرانيين قد يبدأون مقاومة مسلحة في البلدان التي ستسلمهم إلى كييف للخدمة في الجيش الأوكراني.

وأضاف ماكجريجور: "نحن نعلم بالفعل أن الأوكرانيين ليس لديهم موارد بشرية.. لقد لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي والحكومات الأخرى في الناتو للمساعدة في إعادة الرجال الخاضعين للتجنيد الإجباري، والذين سيتم بعد ذلك وضعهم في مفرمة اللحم”.

وقال: “أعتقد ذلك في بولندا ودول أخرى لا يريدون تلبية هذا الطلب، لأنه قد يؤدي إلى مقاومة مسلحة داخل دولهم”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “آسيا تايمز” أنه بسبب الخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لجأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الاتحاد الأوروبي لطلب ترحيل مواطني جمهورية أوروبا الشرقية المسؤولين عن الخدمة العسكرية.

وأمس، أعلنت جمهورية التشيك، أنها لن ترسل الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين جاءوا كلاجئين إلى أوكرانيا للتجنيد الإجباري، حيث أصدرت ألمانيا والنمسا والمجر بالفعل إعلانات مماثلة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل التشيكية، فلاديمير ريبكا، إن “الاتفاقيات الأوروبية تستبعد تسليم المجرمين لأشياء مثل الفرار من الخدمة العسكرية أو التهرب من الخدمة العسكرية”.

ومع ذلك، أضاف أنه “إذا قدمت أوكرانيا طلبات تسليم فردية تشير إلى عمل إجرامي محدد ربما ارتكبوه، فقد تنظر براغ في هذه الطلبات”.

بدورها، استبعدت المجر أي عمليات تسليم على الإطلاق، وقال نائب رئيس الوزراء المجري، زولت سيمجين، “نحن لا نحقق مع أي لاجئ أوكراني لتحديد ما إذا كان قد تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية… المجر لن تقوم بتسليمهم إلى أوكرانيا. جميع اللاجئين من أوكرانيا آمنون في المجر”.

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن نهاية وشيكة لحرب أوكرانيا.. وينصحها بالاستسلام

رئيس بولندا يكشف عن قرار تاريخي للناتو بشأن أوكرانيا

وقال المسؤولون الألمان الذين تحدثوا إلى دويتشه فيله في وقت سابق من هذا الأسبوع إن برلين لا تنوي إعادة اللاجئين المؤهلين للتجنيد، لأن الفرار من الخدمة العسكرية والتهرب من التجنيد لا يعتبران جرائم بموجب القانون الألماني.

ويوجد أكثر من 123 ألف رجل أوكراني في سن الخدمة العسكرية موجودون في ألمانيا كلاجئين، وفقًا للتقديرات الرسمية.

وكانت فيينا أول من رفض تسليم الرجال في سن الخدمة العسكرية، وهناك حوالي 14000 من المجندين المحتملين من بين 101000 لاجئ أوكراني في النمسا.

أوكرانيا ماكجريجور الجيش الأوكراني كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

شوبير يكشف مفأجاة بشأن محمد صلاح

موضوعات متعلقة

13 طناً.. الإمارات تعلن إحباط أكبر عمليات تهريب "كبتاجون" عالميا

عملة جديدة.. مسئول سابق بصندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية الدولار الأمريكي

صفر ميجاوات.. انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بنيجيريا

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن نهاية وشيكة لحرب أوكرانيا.. وينصحها بالاستسلام

البنك المركزي الأوروبي: نعتزم إعادة التضخم إلى 2% بعد رفع أسعار الفائدة

انهيار النظام العالمي القديم.. روسيا تحقق انتصارا خطيرا في قمة العشرين

خوفا من حرب نووية.. إيلون ماسك يسلم البنتاجون السيطرة على أقمار ستار لينك

أثقل الضربات.. مستشار رئاسي أوكراني يحذر من كارثة في كييف

ترشيحاتنا

سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفي السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد

لسبب خطير .. دولة أوروبية تحظر بيع هاتف آيفون 12

المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

القاهرة 33 .. درجات الحرارة غدا في المحافظات

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ