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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة من الكوارث.. الشعب الأوكراني يستعد للثورة ضد زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الأوكرانيين قد يبدأون ثورة ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الشتاء المقبل.

وأوضح سوسكين، أن “زيلينسكي اغتصب السلطة، واستفاد من الأحكام العرفية، وأنشأ ديكتاتورية مع زمرته، لكن الأوكرانيين يعتزمون تغيير الوضع”.

وأضاف: "الشتاء قادم، وعندما لن يكون هناك ضوء ولا ماء، عندما لن يعمل نظام الصرف الصحي، عندما يتجمد كل شيء، عندما سيكون هناك انقطاعات إقليمية مختلفة، وحدوث تعتيم مركزي في جميع أنحاء البلاد.. عندما تبدأ المجاعة، عندما يكون هناك نقص كامل في إمدادات البنزين وأشياء أخرى، عندما لن تعمل السيارات، لن يتم تنظيف المدن، ولا يمكن توصيل الطعام إلى المناطق المأهولة بالسكان.. بعد ذلك ستبدأ الاحتجاجات الجماهيرية".

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ولفت سوسكين، إلى أن هذا حدث بالفعل في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

وأكد أن “الوضع الثوري نضج في كافة عناصر النظام”، موضحا أننا نتحدث عن المجالات الاجتماعية والديموغرافية والسياسية والاقتصادية والمالية.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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