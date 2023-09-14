بسبب روسيا .. أمريكا تعاقب 5 شركات تركية

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتزم فرض عقوبات على 5 شركات تركية ومواطن تركي، متهمة إياهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تشمل العقوبات شركات شحن وتجارة متهمة بالمساعدة في إصلاح السفن الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بوزارة الدفاع الروسية وتقديم يد العون في نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضحت “رويترز” أن العقوبات ستكون جزءاً من حزمة أوسع ترتبط بروسيا وتشمل أكثر من 150 كياناً.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد رفع 4 شخصيات روسية من العقوبات التي كانت المفروضة عليهم.

أكد الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على 4 مواطنين روس، وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، المواطنين الروس الـ 4 المعفيون من العقوبات هم رجل الأعمال فرخاد أحمدوف، ورجل الأعمال جريجوري بيريزكين، والعقيد المتوفى جورجي شوفاييف، والرئيس السابق لمتجر أوزون الإلكتروني ألكسندر شولجين.