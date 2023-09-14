قضية وجودية.. حامد فارس: أمريكا تضغط على الصين عن طريق تايوان

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية ، إن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا خلال الفترة الحالية بمثابة تدشين تحالف جديد بين البلدين.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، التحالف بين كوريا الشمالية وروسيا سيكون قائم على دعم موسكو بالأسلحة مقابل الحصول على دعم تكنولوجي من موسكو.

نظام القطب الأوحد

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن المشهد العالمى تغير حيث أن إن نظام القطب الأوحد لم يعد قادرًا على حل الأزمات الدولية، إضافة إلى تراجع الدور الأمريكي.

وأشار حامد فارس إلى أن أمريكا تضغط الصين عن طريق تايوان التى تعتبر قضية وجودية بالنسبة لبكين، وعلى روسيا عن طريق بولندا وأوكرانيا.