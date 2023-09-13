خبير اتصال سياسي: القوى الكبرى غير متفقة فيما بينها.. فيديو

قال الدكتور حسام فاروق مدرس الاتصال السياسى، أن الحديث العالمى، منذ 10 سنوات يؤكد أن الأمم المتحدة لم تعد المنظمة المناسبة لإدارة العالم بشكله الحديث.

وأضاف حسام فاروق خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، الدور الأمريكي تراجع بشكل كبير خاصة فى ظل إدارة جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة.

تمدد روسيا

وتابع مدرس الاتصال السياسى: تراجع الدور الأمريكي قابلة تمدد روسيا فى دول أفريقيا إضافة إلى الدور الصيني الذي بدأ اقتصاديا وتمدد نحو السياسة.

وأكد مدرس الاتصال السياسى، أن حتى القوى الكبرى غير متفقة فيما بينها، فـ روسيا قلقة من الصين لأن الصين تكشر عن أنيابها فليس لها حليف حتى روسيا.