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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اتصال سياسي: القوى الكبرى غير متفقة فيما بينها.. فيديو

حسام فاروق مدرس
حسام فاروق مدرس الاتصال السياسى

قال الدكتور حسام فاروق مدرس الاتصال السياسى، أن الحديث العالمى، منذ 10 سنوات يؤكد أن الأمم  المتحدة لم تعد المنظمة المناسبة لإدارة العالم بشكله الحديث.

وأضاف حسام فاروق خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، الدور الأمريكي تراجع بشكل كبير خاصة فى ظل إدارة جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة.

 تمدد روسيا

وتابع مدرس الاتصال السياسى: تراجع الدور الأمريكي قابلة تمدد روسيا فى دول أفريقيا إضافة إلى الدور الصيني الذي بدأ اقتصاديا وتمدد نحو السياسة.

وأكد مدرس الاتصال السياسى، أن حتى القوى الكبرى غير متفقة فيما بينها، فـ روسيا قلقة من الصين لأن الصين تكشر عن أنيابها فليس لها حليف حتى روسيا. 

إدارة جو بايدن الصين وروسيا دول أفريقيا القوى الكبرى الأمم المتحدة

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