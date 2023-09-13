أستاذ علوم سياسية يكشف العوامل المشتركة بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بالبريكس والعشرين

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، عن العامل المشترك بين قمة البريكس بجنوب أفريقيا وقمة العشرين في الهند.

وقال محمد كمال، خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ألقى كلمتين بقمة الريكس وكذا مجموعة العشرين.

النظام العالمى الحالى

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، مفاد كلمتي الأمين العام للأمم المتحدة، بالقمتين،هو النظام العالمى الحالى لا يعبر عن الواقع الحالي، فيما يتعلق بموازين القوى الدولية، وهياكل صنع القرار الاقتصادي بالمنظمات الدولية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، كلمتى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدتا أن النظام العالمى الحالى، لا يعبر عن طموحات الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى الدولة الرسالة التي أراد الأمين العام للأمم المتحدة إيضاحها أن النظام العالمي يحتاج للتغيير.