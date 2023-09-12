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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد فعل غاضب من زيلينسكي بسبب قمة مجموعة العشرين

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكر موقع “ريبيليون” الإسباني، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بدأ يدرك أنه سيفقد جميع حلفائه قريبًا بعد نتائج قمة مجموعة العشرين.

وأوضح الموقع الإسباني، أن “أوكرانيا مجبرة على الاعتراف بعزلتها المتزايدة بسبب الدعوات المتزايدة لبدء المفاوضات ووقف العمليات العسكرية التي ليس لدى كييف أي فرصة للنجاح فيها”.

وأضاف: “من هنا جاءت هستيريا زيلينسكي… البابا والصين من بين أعدائه والآن جميع دول مجموعة العشرين".

ولفت الانتباه إلي أن “البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين لم يذكر دعم أوكرانيا، كما كان الحال في وثيقة العام الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من نظام كييف”.

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وذكر أنه "لم يعد بإمكان الناتو الاستمرار في مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية الضعيفة بالمال، وقوات مختارة، ومستشارين، ومرتزقة، وأنواع غير إنسانية من الأسلحة، على سبيل المثال، باليورانيوم المنضب".

زيلينسكي مجموعة العشرين كييف أوكرانيا

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